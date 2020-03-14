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(Görüntülü) Şanlıurfa?da otomobil hırsızlığı çetesine 15 tutuklama

DHA

ŞANLIURFA merkezli 3 ilde gerçekleştirilen oto hırsızlığı çetesi operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden, 15?i tutuklandı.

(Görüntülü) Şanlıurfa?da otomobil hırsızlığı çetesine 15 tutuklama

ŞANLIURFA merkezli 3 ilde gerçekleştirilen oto hırsızlığı çetesi operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden, 15?i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde nitelikli dolandırıcılık amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şebekenin çaldıkları otomobillerin şasi numaralarını yurt dışından aynı renk, özellik ve modelde getirdikleri araç şasi ve motor numaralarıyla değiştirerek vatandaşlara sattıklarını belirledi. Polis tarafından takip altına alınan çete üyelerinin yakalanması için Şanlıurfa'nın yanı sıra Mersin ve Antalya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda; 15 çalıntı, 14 change otomobil, 13 şasi ve motor numaraları değiştirilmiş otomobil, 9 şase ve motor numarası kesilmiş otomobil, 4 hacizli otomobil ile 1 tabanca ele geçirildi. Operasyonda ayrıca şüphelilere ait 4 milyon lira değerindeki 31 taşınır ile 10 taşınmaz mülke şerh konularak, 22 şüpheli gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 22 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7?si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 15 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa
2020-03-14 15:03:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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