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Haliliye kırsalında yol çalışmaları sürüyor

İHA

Haliliye Belediyesi, kırsalda başlattığı yol atağını sürdürüyor.

Haliliye kırsalında yol çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, kırsalda başlattığı yol atağını sürdürüyor.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde yol yapım atağını sürdüren fen işleri müdürlüğü, ilkbahar ayları ile birlikte havaların ısınmasını fırsat bilerek kırsal mahallelerde belirlenen program dahilinde yol yapım çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda ekipler, Kalınbayat Mahallesinde yol yapım çalışmalarını tamamlarken, Kalınbayat mezrası olan Kayacık’ta ise çalışmalara başladı. Haliliye Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar hem merkez hem de kırsal mahallelerde vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. Kalınbayat Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Kada yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ettiğini kaydetti.
Kayacık mezrası sakinleri de Haliliye Belediyesinin 30 yıldır yaşanan yol sorununu çözdüğünü bundan dolayı Canpolat’a teşekkür ettiklerini ifade etti.

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