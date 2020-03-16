Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Halfeti kırsalı Yeşil Özen yolu güzergahında meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden Mahmut Şansal´ın kullandığı 27 ADR 171 plakalı otomobil ile Necip Sözer´in kullandığı 27 BIE 28 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki sürücüyle birlikte Yılmaz Çekilmez, Sadık Demir, Nasri Siliybi, Ahmet Siliybi yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-03-16 11:45:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.