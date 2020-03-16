Kırsalda çalışmaların biri biterken diğeri başlıyor

Haliliye Belediyesi, kırsalda başlattığı yol atağını sürdürüyor. Ekipler kırsal Kalınbayat Mahallesinde yol yapım çalışmalarını tamamlarken, Kalınbayat mezrası olan Kayacık’ta ise çalışmaların startını verdi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde yol yapım atağını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, ilk bahar ayları ile birlikte havaların ısınmasını fırsat bilerek kırsal mahallelerde belirlenen program dahilinde yol yapım çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda ekipler, Kalınbayat Mahallesinde yol yapım çalışmalarını tamamlarken, Kalınbayat mezrası olan Kayacık’ta ise çalışmalara başladı. Haliliye Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar hem merkez hem de kırsal mahallelerde vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. Kalınbayat Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Kada yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ettiğini kaydetti. Kayacık mezrası sakinleri de Haliliye Belediyesinin 30 yıldır yaşanan yol sorununu çözdüğünü bundan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiklerini ifade etti.

Öte yandan ekipler, çalışmaların devam ettiği mahalleleri tamamlayıp, diğer kırsal mahallelerde çalışmaları başlatmayı hedefliyor.

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