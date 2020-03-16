Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Şanlıurfa’da otomobilin tıra arkadan çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Gaziantep otoyolunun 47’nci kilometresinde meydana geldi. Kerim C.’nin kullandığı 06 BY 1425 plakalı otomobil, Abdulhakim D. yönetimindeki 27 AU 833 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada Mustafa Bıdık ile Armağan C. ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Bıdık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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