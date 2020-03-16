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Büyüdüğü konağı gezince duygulandı Yerinden sökülüp yeniden kurulan baba yadigarı konağı ilk defa ziyaret etti

İHA

Feyzullah Efendi'nin torunu Rahime Kökten Harran Üniversitesine taşınarak orada yeniden yapı haline getirilen Feyzullah Konağını ziyaret etti.

Büyüdüğü konağı gezince duygulandı Yerinden sökülüp yeniden kurulan baba yadigarı konağı ilk defa ziyaret etti

Feyzullah Efendi’nin torunu Rahime Kökten Harran Üniversitesine taşınarak orada yeniden yapı haline getirilen Feyzullah Konağını ziyaret etti.
Feyzullah Konağı, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde kurulan barajın suları altında kalmak üzereyken Harran Üniversitesi Rektörlüğü’nün girişimiyle, taşları sökülüp numaralandırılarak aslına uygun şekilde Osmanbey Yerleşkesine taşınıp yeniden inşa edilmişti.
Harran Üniversitesi tarafından halen kullanılan ve asırlardır zamana meydan okuyan konak, Osmanbey Yerleşkesinde tüm güzelliğini koruyor. Tarihi konak, çok özel bir misafir ağırladı. Konağı ziyaret eden Feyzullah Efendi’nin torunu Rahime Kökten ve beraberindeki misafirler, çok duygulu anlar yaşadı.

Konağı ziyaret edince duygulandı
Bu konakta doğup büyüdüğünü vurgulayan Rahime Kökten, “Halfeti, baraj suları altında kalacağı için konağımızı boşaltıp İstanbul’a taşındık. Babamı iki yaşında kaybetmiştim. Bu konakta amcamlarla beraber yaşıyorduk. Çocukluğumun en güzel anıları bu konakta geçti. Benimle birlikte 9 kardeşim bu konakta doğup büyüdük. Konak benim için anılarla dolu. O kadar duyguluyum ki şu anda bu merdivenden düştüğüm günleri anımsadım. Kardeşlerimle oynadığım günleri hatırlıyorum, şu avluda 2030 kişi yattığımızı, büyük sofraların kurulduğunu, neşe içinde o sofralarda misafir ağırladığımızı hatırlıyorum. O zaman konağın ön tarafında portakal bahçelerimiz, arka tarafında da fıstık bahçelerimiz vardı. Üzüm bağlarımız vardı, sonbahar aylarında bağda şıralar, pestiller, sucuklar yapılırdı. Annem fıstıkları ipe dizerdi, köşeye asardı, biz de oradan alıp yerdik. Bu konakta dolu dolu bir çocukluk yaşadık.
Konağımız yıkılmaya bırakılmıştı. Harran Üniversitesi sahip çıktı. Konağımızı oradan alıp yaşattığından dolayı çok teşekkür ediyorum. Konak o kadar güzel ve aslına uygun restore edilmiş ki konağı gezerken her bir odasında ayrı bir anım canlandı. Odalarda ailemle eskiden olduğu gibi sohbet ettiğimi hissettim. Annemin çocukken bize kıyafet dikişini, bizlere hazırladığı sofraları gördüm. Eski anılarımı yaşattığı ve bugün burada benimle birlikte arkadaşlarımı ağırladıkları için Harran Üniversitesi’ne çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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