\u015eanl\u0131urfa\u2019n\u0131n Bozova il\u00e7esinde \u015farampole devrilen otomobilin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Edinilen bilgiye g\u00f6re kaza, \u015eanl\u0131urfaAd\u0131yaman karayolunun Bozova il\u00e7esi Dutluca kav\u015fa\u011f\u0131nda ya\u015fand\u0131. \u015eanl\u0131urfa\u2019dan Ad\u0131yaman\u2019\u0131n Kahta il\u00e7esine giden Nusret Bozkurt un (56) kulland\u0131\u011f\u0131 02 AAR 624 plakal\u0131 otomobil, s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan \u00e7\u0131karak \u015farampole devrildi. Kazada a\u011f\u0131r yaralanan s\u00fcr\u00fcc\u00fc, ambulansla kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Bozova Devlet Hastanesinde yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131. Nusret Bozkurt un Kahta Devlet Hastanesinde memur oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. Kazayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.