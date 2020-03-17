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Ceylanpınar’da korona virüs tedbirleri

İHA

Ceylanpınar'da korona virüs karşı ilçe genelindeki bütün cami ve kültür evlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Ceylanpınar’da korona virüs tedbirleri

Ceylanpınar’da korona virüs karşı ilçe genelindeki bütün cami ve kültür evlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Ceylanpınar Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye’de de görülmesiyle ilçe genelindeki tedbirlerini sıkılaştırdı. Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki camilerde ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı kültür evlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler cami ve kültür evlerinde temizlik ve hijyen çalışmalarını sürdürürken ilaçlama ekipleri de temizlik sonrası dezenfekte işlemi yapıyor.
Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Belediye olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun açıklamış olduğu tedbirler kapsamında ilçede kriz yönetimi mantığıyla çalıştıklarını ve ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi. İlçedeki tüm resmi kurumları ilaçladıklarını belirten Soylu, ikinci aşamada ibadet mekanları olan camileri ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı kültür evlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

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