Şanlıurfa’da gözaltına alınan 7 avukat adliyede

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Şanlıurfa’da terör kapsamında gözaltına alınan 7 avukat yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa’da terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 avukatın emniyetteki işlemleri sona erdi. Sağlık kontrolünden geçirilen avukatlar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

Şanlıurfa Barosuna kayıtlı 7 avukat bir hafta önce düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına alındı. Terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan avukatlardan 3 tanesi Şanlıurfa merkezde, 3 tanesi Siverek’te 1 tanesi ise Suruç’ta görev yapıyordu.

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