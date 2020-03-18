Haliliye’de kaldırımlarda dezenfekte çalışmaları

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Haliliye’de kaldırımlar korona virüs salgını nedeniyle dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Haliliye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda temizlik işleri müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekipler ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını yürütüyor. Ekipler, salgından korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde bulunan birçok sosyal tesisin dezenfekte işlemini yaparken, öte yandan gelen talepler doğrultusunda ilçede bulunan tüm resmi kurumların dezenfekte işlemi yapılıyor.

Temizlik işleri müdürlüğünden yapılan açıklamada ise ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının belirlenen program dahlinde devam edeceği kaydedildi.

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