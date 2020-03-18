Viranşehir’de 18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü

Viranşehir’de, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 105'inci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sade bir törenle kutlandı.

18 Mart Çanakkale Zaferinin 105'inci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen törene, Kaymakam Ömer Dereci, Garnizon komutanı Yarbay Ümit Veli Varlı, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ile kurum amir ve müdürleri katıldı.

Viranşehir Kaymakamlığı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtına Kaymakamlık, Garnizon ve Belediye çelenklerinin sunumu ile başlayan program, saygı duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşı ile birlikte sona erdi.

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