(Görüntülü) Şanlıurfa?da, terör operasyonunda yakalanan 8 kişi adliyede

ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi, gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından 2'si kadın 8 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi. Kadın şüphelilerin, ağızlarında maske takılı olduğu görüldü. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa
2020-03-19 15:04:48
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