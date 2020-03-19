Şanlıurfa kırsalında 97 kilogram patlayıcı bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa gömülü iki plastik bidon içerisinde 97 kilogram patlayıcı bulundu.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik bir ihbar üzerine kırsaldaki Şekerli Mahallesi'nde aramatarama faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler, toprağa gömülü bidonlara konulmuş onar ve beşer kilogramlık poşetlerde 97 kilogram toz TNT, bir alıcı ve verici ile 15 elektrikli fünye ele geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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