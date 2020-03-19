Şanlıurfa kırsalında 97 kilogram patlayıcı bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şanlıurfa kırsalında 97 kilogram patlayıcı bulundu

İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa gömülü iki plastik bidon içerisinde 97 kilogram patlayıcı bulundu.

Şanlıurfa kırsalında 97 kilogram patlayıcı bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa gömülü iki plastik bidon içerisinde 97 kilogram patlayıcı bulundu.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik bir ihbar üzerine kırsaldaki Şekerli Mahallesi'nde aramatarama faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler, toprağa gömülü bidonlara konulmuş onar ve beşer kilogramlık poşetlerde 97 kilogram toz TNT, bir alıcı ve verici ile 15 elektrikli fünye ele geçirdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaköprü’de korona virüsüne karşı tedbirler sıklaştırdı
YEREL HABERLER Karaköprü’de korona virüsüne karşı tedbirler ...
Efeler ligi emin adımlarla ilerliyor
YEREL HABERLER Efeler ligi emin adımlarla ilerliyor
(Görüntülü) Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 ...
(Görüntülü) Şanlıurfa?da, terör operasyonunda yakalanan 8 kişi adliyede
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şanlıurfa?da, terör operasyonunda ...
Vali Erin Telabyad’da mesafeyi koruyor
YEREL HABERLER Vali Erin Telabyad’da mesafeyi koruyor
Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi ...
Viranşehir’de hayvan pazarı kapatıldı
YEREL HABERLER Viranşehir’de hayvan pazarı kapatıldı
Haliliye Zabıtasından kuaförlere uyarı
YEREL HABERLER Haliliye Zabıtasından kuaförlere uyarı
Şanlıurfa´da, terör operasyonunda yakalanan 8 kişi adliyede
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da, terör operasyonunda yakalanan 8 kişi ...
Okullar için ucuz maliyete otomatik dezenfekte el pompası ürettiler
YEREL HABERLER Okullar için ucuz maliyete otomatik dezenfekte el ...
Viranşehir´de otomobilin çarptığı çocuk öldü
YEREL HABERLER Viranşehir´de otomobilin çarptığı çocuk öldü
Şanlıurfa’da terör operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da terör operasyonu: 8 gözaltı
Şanlıurfa’da otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da otomobil takla attı: 1 yaralı
Siverek'te selin vurduğu evlerde hasar tespiti yapıldı
YEREL HABERLER Siverek'te selin vurduğu evlerde hasar tespiti ...
Şanlıurfa’da iki ayrı trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da iki ayrı trafik kazası: 5 yaralı
Viranşehir’de 18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü
YEREL HABERLER Viranşehir’de 18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri ...
Viranşehir’de sağanak yağmur sele dönüştü
YEREL HABERLER Viranşehir’de sağanak yağmur sele dönüştü
Haliliye’de kaldırımlarda dezenfekte çalışmaları
YEREL HABERLER Haliliye’de kaldırımlarda dezenfekte çalışmaları
Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü
YEREL HABERLER Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü
(Görüntülü) Siverek'te sağanak ve dolu; 30 büyükbaş telef oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Siverek'te sağanak ve dolu; 30 büyükbaş ...
Semt pazarı esnafına eldiven ve maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Semt pazarı esnafına eldiven ve maske dağıtıldı
Taziye evlerine korona virüs önlemi
YEREL HABERLER Taziye evlerine korona virüs önlemi
Siverek´te sağanak ve dolu; 30 büyükbaş telef oldu
YEREL HABERLER Siverek´te sağanak ve dolu; 30 büyükbaş telef oldu
Canpolat’tan 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Canpolat’tan 18 Mart mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X