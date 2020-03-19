Şanlıurfa’daki terör operasyonunda 2 tutuklama

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Şanlıurfa’da jandarma ve polis ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2’si tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından 2'si kadın 8 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 6’sı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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