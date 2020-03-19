Balıklıgöl´de koronavirüs sessizliği  



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA´nın simgesi olan Balıklıgöl, koronavirüs nedeniyle sessizliğe büründü.

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor. Kentin simgesi olan hergün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl, Dergah ve Hz. İbrahim Peygamberin doğduğuna inanılan mağara ise boşaldı. Sessizliğe bürünen tarihi mekanlardaki çay bahçeleri, kafeterya ve kahvehane gibi yerler de sandalyelerini topladı. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-03-19 19:51:14



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