Yasağa uymayan yaşlılar polis ve zabıtaya takıldı

Korona virüsü salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Şanlıurfa’da yasağa uymayan yaşlılar, polis ve zabıta ekiplerince araçlarla evlerine götürüldü.

Korona virüsü nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Şanlıurfa’da yasağa uymayan yaşlıları polis ekipleri uyardı. Polisin "65 yaş üstü vatandaşlarımız evlerinize gidin" anonsunun ardından bazı yaşlılar evlerine giderken, cadde ortasında oturarak eve gitmeyi reddeden bir yaşlı ise polisle tartıştı. Ekiplerin bir türlü ikna edemediği vatandaş, daha sonra zabıta ekipleriyle birlikte ekip aracı ile evine götürüldü. Bazı vatandaşlar yaşlı adamın direnmesini eleştirerek, yaşlıların evde kalmaları gerektiğini belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.