Suruç´ta terör operasyonu: 9 gözaltı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA´nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, polis ve jandarma ekiplerince çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda arama yapılan adreslerde, suç unsurlarına el koyan güvenlik güçleri, 9 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet ve jandarma karakoluna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-03-22 13:17:58



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