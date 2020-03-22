Suruç’ta Nevruz bahanesiyle lastik yakan 8 kişi gözaltına alındı

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Nevruz Bayramı bahanesiyle sokaklarda lastik yakarak yok kapatan 8 kişi gözaltına alındı.

Tüm Türkiye’de korona virüs nedeniyle etkinlikler iptal edilmişti. 21 Mart tarihinde baharın gelişi olarak kutlanan Nevruz Bayramı da bu yıl kutlanmadı. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Nevruz bahanesiyle iddiaya göre sokaklarda lastik yakarak yol kapatan 8 kişiyi polis ekipleri fark etti. Durum üzerine harekete geçen ekipler, şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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