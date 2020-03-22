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Karaköprü’de 116 park dezenfekte edildi

İHA

Karaköprü Belediyesi, Koronavirüse (Covid19) karşı ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Karaköprü'deki 116 park ve çocuk oyun alanlarında dezenfekte çalışması yaptı.

Karaköprü’de 116 park dezenfekte edildi

Karaköprü Belediyesi, Koronavirüse (Covid19) karşı ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Karaköprü’deki 116 park ve çocuk oyun alanlarında dezenfekte çalışması yaptı.
Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü ilçe Belediyesi, tüm Dünyayı etkisi altına alan, Koronavirüse (Covid19) karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Karaköprü Belediyesi yetkilileri, vatandaşların virüsten etkilenmemeleri adına yoğun bir çalışma yaptıklarını belirtirken, “Karaköprü’müzde tüm bölgelerde ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıyoruz. Daha önce halkımızın yoğun olarak kullandıkları kamu kurumlarında ve sosyal tesislerde çalışma yapmıştık. Bugünde çocukların eğlence alanlarından olan oyun alanları virüs kaynaklı salgın hastalıkların önüne geçmek amaçlı dezenfekte ettik. Bu virüs olayını atlatıncaya kadar çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz. Halkımızın bu süreçte daha dikkatli davranmalarını, zorunlu olmadığı durumlarda evde kalmalarını istiyoruz” diye konuştular.
Bu arada ekipler, dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında toplum sağlığını etkileyebilecek olan cami, sosyal alanlar, kamu kurumları dışında ilçe genelinde kaldırım ve yolları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.

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