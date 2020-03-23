Şanlıurfa'da öğrenciler evde ders başı yaptı

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Türkiye'de yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle eğitime verilen bir haftalık aranın ardından uzaktan eğitim başladı.

Şanlıurfa'da, eğitim kapsamında öğrenciler, TRTEBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görmeye başladı. İlk derste öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konuşmasını dikkatle dinledi. Bakan Selçuk, konuşmasında “Gençler, ara tatil sona erdi. TRTEBA TV´de hep birlikteyiz, ders başlıyor" dedi.

Öğrenciler, eğitimin evde başlamasının güzel olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığına uygulama dolayısıyla teşekkür etti.

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