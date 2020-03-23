Şanlıurfa´da tedavi edilen kızıl akbaba doğaya salındı

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ŞANLIURFA, (DHA) DİYARBAKIR'da kırsal alanda yaralı halde bulunan kızıl akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'ndeki tedavisinin ardından doğaya salındı.

Diyarbakır´ın kırsal bölgesinde 4 ay önce yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'nde tedavi edildi. Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde veterinerler tarafından tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanan kızıl akbaba, görevliler tarafından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-03-23 12:49:41



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