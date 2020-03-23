Suruçlu kadınlar gönüllü olarak maske üretiyor Günlük bin adet maske üretiliyor

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde korona virüs salgını sonrası artan maske ihtiyacını karşılamak amacıyla kadınlar gönüllü olarak maske üretimi yapıyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş’ın talimatıyla maske yapımına başlandı. Suruç Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan atölyede 20 kadın personel gönüllü olarak günde bin adet maske üretimi yapıyor. Üretilen maskeler ilce devlet hastanesi ve ilce sağlık müdürlüğüne gönderilerek, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.



“Günde bin adet maske üretiyoruz”

Üretilen maskeler ihtiyaç duyulan birimlere destek olarak verildiği belirten Suruç Milli Eğitim Müdürü Mehmet Han Özdemir, “Suruç Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan atölyede, maske üretimine başladık. 3 gündür devam ediyoruz. Hafta sonundan başlayarak, usta öğreticiler ve halk eğitim personellerimiz günde yaklaşık 500 maske üretiyor. Seri üretimine başladık artık. Bu günden itibaren inşallah günlük bin adet günlük üreteceğiz. İhtiyaç olan devlet hastanelerimize ve Suruç Kaymakamımızın talimatıyla diğer kurumlarda da maske desteği sağlayacağız. Maske üretimine halk eğitim olarak üretiyoruz. Maske üretiminde arkadaşlarımız gönüllü olarak çalışıyorlar. Maske üretimine arkadaşlar sabah saat 08.00’dan başlayıp saat 17.00 kadar çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Maske üreten çalışanlar da sağlık çalışanları için alkışlayarak, gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür ettiler.

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