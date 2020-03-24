Haliliye’de ATM’ler dezenfekte ediliyor

Haliliye Belediyesi, Koronavirüs (Covid19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmaları hummalı bir şekilde yürütüyor.

Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül Koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını yürütüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda ilçe merkezinde bulunan banka ATM’lerini dezenfekte etti. Haliliye Belediyesi kendi bünyesinde hizmet veren tüm araçların salgın tehdidine karşı dezenfekte ediyor. Yapılan bu işlemle belediye personellerinin de virüs salgınından korunmaları hedefleniyor.

Öte ayandan salgınla mücadele kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve vatandaşların talep ve şikâyetleri için hizmet veren Beyaz Masa birimi mesai kavramı olmaksızın faaliyetlerini sürdürdükleri bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.