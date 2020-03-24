Barış Pınarı bölgesinde korona virüs tedbiri

Korona virüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla Bilim Kurulunun tavsiyesiyle tüm yurtta tedbirler alınmaya devam ederken, alınan tedbirler Barış Pınarı Harekatı ile güvenli hale getirilen Telabyad ve Resulayn’da da aynı şekilde uygulanıyor.



Virüs salgınının İran ve Avrupa ülkelerinde görülmesinin ardından Türkiye genelinde alınan tedbirler kapsamında, Suriye’nin diğer kentleriyle giriş çıkışı kapatılan Telabyad ve Resulayn’a Türkiye tarafından geçişlere de kısıtlama getirilmişti. Türkiye’de alınan tedbirlerin aynısının uygulandığı bölgede, kamu hizmet binaları ile insanların yoğun olarak girip çıktığı alanlarda dezenfekte çalışmaları da periyodik olarak uygulanıyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, Şanlıurfa Valiliğinin özel izniyle bölgede yürütülen çalışmalarını sürdüren ekipler, sınır kapılarından başlayarak, tüm kamu hizmet binalarında dezenfekte çalışmalarını büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor. Telabyad ve Resulayn Mahalli Meclisi tarafından belirlenen yerel halkın görev aldığı çalışmalarla, park ve bahçelerde vektörel ilaçlamanın yanında, her iki ilçede temizlik faaliyetleri de aksatılmadan devam ediyor.

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