Arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çıkan silahlı arazi kavgasında 1 kadın hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Bozova ilçesine bağlı kırsal Kılçık Mahallesinde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı yüzünden arasında husumet bulunan iki aile fertleri karşı karşıya geldi. Kısa süren tartışmanın ardından olay silahlı arazi kavgasına dönüştü. Kavgada kadın Y.A. (22) ile 4 kişi yaralandı. Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan kadın Y.A. (22), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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