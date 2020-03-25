(Görüntülü) Şanlıurfalılar 'lolaz' ile doyuyor

ŞANLIURFA'da vatandaşların 'lolaz' olarak adlandırdığı ana malzemesi börülce olan dürüm büyük ilgi görüyor. İçine haşlanmış yumurta, yeşil soğan, maydanoz, nane, biber ve baharat konularak hazırlanan lolaz dürümü besleyici ve doyurucu özelliği ile vatandaşların yemekte öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.

Türkiye'de en fazla sakatat ve kırmızı etin tüketildiği Şanlıurfa'da, kebaplar kadar börülceden yapılan 'Lolaz' dürümü de meşhur. Şanlıurfa?nın gizli kalmış sokak lezzetleri arasında yer alan dürüm; yumurta, börülce, yeşil soğan, maydanoz, nane, biber ve baharatlarla hazırlanıyor. Midede rahat sindirimi dolayısıyla esnafların tercih ettiği salata şeklinde hazırlanmasının ardından dürüme sarılarak yeniliyor.

40 yıldır kurduğu tegahta lolaz dürümü hazırlayıp satan Ramazan Damar, dürümün içerisindeki yeşilliklerle iştah kabarttığını söyledi. Lolaz dürümünü yiyen kişinin bu lezzetin müptelası olduğunu belirten Damar, "Ben 40 yıldır lolaz dürümü satıyorum. Hazırlanışı da tüketilmesi de kısa sürüyor. Hazırladığımız bu içeriği ekmek arası yapıp satarız. İlgi çok fazla. Sabah kahvaltıda başlayıp akşama kadar yenilir, hazmı da kolay olunca çok tercih ediliyor. Ekonomik olan lolaz dürümünü 5 liradan satıyoruz" dedi.

Kentin kebabı kadar lolaz dürümünün de meşhur olduğunu anlatan müşterilerden Kadir Özyeşil, ekonomik ve sindirimi kolay olduğu için dürümün günün her saatinde tercih edildiğini kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa

2020-03-25 09:46:12



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