Siverek'te eczacıdan korona virüse karşı camlı önlem

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir eczacı korona virüsü nedeniyle müşteri ile çalışanları arasında cam çerçeve takarak önlem aldı.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülmeye başlanan korona virüsüne karşı, çeşitli önlemler alınırken, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir eczacı örnek oluşturacak bir uygulamaya imza attı. İlçenin Adanan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Fırat eczanesi çalışan ve müşteri arasında şeffaf çam çerçeve çekerek, korona'ya karşı önlem aldı. Çalışan ve müşteri arasında örnek olan ilginç korunma yöntemi, müşteriler tarafından taktirle karşılanarak, diğer eczanelere örnek olması gerektiğini belirtti.

Yaptıkları uygulama ile ilgili açıklamada bulunan eczane çalışanı Mahmut Çokzaman, "Vatandaş ve çalışanlarımız arasında korona'ya karşı güveni sağlamak için böyle bir uygulama yaptık. Çünkü hijyeni sağlamak ve teması önlemek amacıyla bu artık bir zaruri oldu. ilk günlerde naylon taktık ama sonra daha sağlıklı ve hijyenik bir ortam için cam çerçevenin çok daha sağlıklı olduğunu düşündük. Umarım tedbir amacıyla iyi olur" diye konuştu.

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