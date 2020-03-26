Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 8 yaralı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ŞanlıurfaMardin yolunun 40'ıncı kilometresinde Dağyanı Mahallesi yakınlarda meydana geldi. Kent merkezine gelen Şehmus Bozaslan yönetimindeki 63 VP 682 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada Bozaslan ile yanındaki Fatma, Hansey, Yavuz ve Eyyup Bozaslan ile akrabaları Adalet, Nisa ve Rahime Aslan yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-03-25 23:46:55



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