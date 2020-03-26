Suriye sınırında üç dilde korona uyarısı

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'Ben neden böyle görünüyorum?'

Suriye’nin sınır komşusu olan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde korona virüsüne karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla üç ayrı dilde anons yapıldı.

Ceylanpınar’da korona virüse karşı uyarı anonsları yapılıyor. Türkçe, Kürtçe ve Arapça yapılan anonslarda, korona virüsün tüm dünyayı tehdit ettiği ifade edilerek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları istendi. Ayrıca anonslarda kalabalık ortamlardan uzak durulması, tokalaşma ve sarılmaktan kaçınılması gerektiği belirtilerek, devletin gerekli önlemleri aldığı ve herkesin bu önlemlere riayet etmesi istendi.

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