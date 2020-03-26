Karaköprü'de korona mücadelesinde 60 ton dezenfekte kullanıldı

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Karaköprü Belediyesi dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı aldığı önlemler kapsamında bugüne kadar ilçede 60 ton dezenfekte ilacının kullanıldığını bildirdi.

Dünyanın pek çok ülkesinde yayılan korona virüsüne karşı mücadele veren Karaköprü Belediyesi, cami, taziye evi, aile sağlık merkezi, park, çocuk oyun alanları ve halkın yoğun olarak kullandıkları kamu kurumlarında dezenfekte çalışması yaparak salgının yayılmasını azalttı. 13 Mart tarihinde başlayan dezenfekte çalışmasında 60 ton ilaç kullanıldığı bildirildi. Ekipler dezenfekte çalışmalarının yanında yol ve kaldırımları da köpüklü suyla yıkayarak dezenfekte çalışmasını sürdürdü.

Öte yandan market fırın ve pazarcı esnafına 3 bin adet eldiven ve 2 bin adet maske dağıtan zabıta ekipleri, 911 esnafa uyarı tebligatında bulunarak hijyen ve maske kullanımı denetimlerini gerçekleştirdi.

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