Viranşehir´de yıldırım isabet eden çoban öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA´nın Viranşehir ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu koyun otlatan çoban Mehmet Taşçılar (22) hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, koyunları otlatmak için evden çıkan Mehmet Taşçılar´ın üzerine, etkili olan sağanak yağış sırasında yıldırım düştü. Bir süre sonra koyunların başıboş bir şekilde dolaştığını gören mahalle sakinleri Mehmet Taşçıları´ı aramaya başladı. Kayıp çoban Taşçılar´ın cansız bedeni evine yaklaşık 5 kilometre uzaktaki Düzlük mevkinde bulundu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde çobanın üzerine yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Taşçılar´ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-03-26 22:03:47
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