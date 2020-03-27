Otomobilin çarptığı sürüden 4 deve, telef oldu

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, deve sürüsüne çarptı. Kazada, sürüdeki 4 deve telef oldu.

Kaza, gece saatlerinde ViranşehirDiyarbakır yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp, deve sürüsüne çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürüdeki 4 deve de telef oldu. Sürücü ve yanında bulunan kişinin yaralanmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-03-27 10:46:38



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