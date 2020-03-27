Dicle Elektrik yaşlıların taleplerini evlerinde karşılıyor

Korona virüs tehdidine karşı gerek çalışanlarını, gerekse müşterilerini korumak için gerekli her türlü tedbiri alan Dicle Elektrik, dışarı çıkamayan 65 yaşın üzerindeki müşterilerine evde hizmet veriyor. 65 yaş üstü müşterilerinin işlemlerini gerçekleştirmek için evlerine giden ekipler, uzaktan selamlaşma, sosyal mesafenin korunması dahil gerekli tüm tedbirleri almayı ihmal etmiyor.

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesinde yer alan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta korona virüs tehdidi nedeniyle dışarıya çıkamayan 65 yaş üstü müşterilerine talep etmeleri halinde evde hizmet veriyor. Bu amaçla oluşturulan ekipte yer alan personel, gittikleri evlerde yaşayan müşterilerini de koruyabilmek için maske ve eldiven takıyor, sosyal mesafeyi koruyor ve uzaktan selamlaşıyor.

Yakınları haber verdi

Şırnak’a bağlı Cizre ilçesinin Nur mahallesinde yaşayan 86 yaşındaki Fatma Koldaş ile 83 yaşındaki Ahmet Durmuş isimli abonelerin, abonelik sonlandırma işlemleri için Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye (Dicle EPSAŞ) gitmeleri gerekiyordu. Ancak korona virüs tehdidi nedeniyle dışarı çıkmaları kısıtlanan Koldaş ve Durmuş’un yakınları Müşteri Hizmetleri Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine merkezdeki görevlilerden oluşan ve korona virüse karşı gerekli tüm tedbirleri alan iki ayrı ekipten biri Fatma Koldaş’ın evine giderken, diğeri de Ahmet Durmuş’un evine gitti.

Evde hizmet devam edecek

Dicle Elektrik Müşteri Hizmetleri Merkezi ekipleri, önce uzaktan selamlaştı, ardından da sosyal mesafeyi koruyarak abonelerinin gerekli işlemlerini tamamladı. Dicle EPSAŞ yetkilileri, bu süreçte korona virüse karşı gerekli her türlü tedbiri alarak dışarı çıkamayan 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlıkları bulunan müşterilerinin taleplerini evlerinde karşılamaya devam edeceklerini bildirdiler.

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