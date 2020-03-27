Yıldırım çarpmasıyla ölen çoban toprağa verildi

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Viranşehir ilçesinde, koyun otlatırken yıldırım çarpmasıyla yaşamını yitiren Mehmet Taşçılar (22) toprağa verildi.
Olay, dün öğleden sonra Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Koyunları otlatan Mehmet Taşçılar´ın bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Çobanın eve dönmemesi üzerine aramaya çıkan yakınları mahalle kırsalında Mehmet Taşçılar´ın cenazesini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastaneye kaldırılan gencin cansız bedeni otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Taşçılar, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-03-27 16:08:06
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