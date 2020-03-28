Eyyübiye’de temizlik seferberliği

Almanya'da hedef günde iki yüz bin test yapmak!

Eyyübiye’de korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi, korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırımları fırçaladı, cadde ve sokakları temizleyip, yol kenarındaki araçları dezenfekte etti. Balıklıgöl platosundan başlayıp, Tarihi çarşılar ve Sarayönü caddesine kadar süren çalışma gün boyu ilçe genelindeki tüm mahallelerde periyodik olarak sürüyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte seferberliği başlatan ekiplerin hummalı çalışması vatandaşların da takdirini topladı. Ekipler, salgın nedeniyle yapılması gereken kurallara riayet edilmesi için de ‘evde kal’ çağrısı yaptı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.