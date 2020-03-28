Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri görüşüldü

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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs salgınına karşı en etkili şekilde uygulanması için il idare kurulunu topladı.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler ve kararlarla ilgili Genişletilmiş İl İdare Kurulu toplantısı, Vali Abdullah Erin başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları ve İl İdare Kurulu üyeleri katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınacak tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşların en üst düzeyde riayet etmeleri ve vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarının sağlanmasına yönelik konuları görüşmek görüşüldü.

İl İdare Kurulu toplantısının ardından Pandemi Kurulunun da toplanacağı ve salgının önlenmesine yönelik yerel tedbirlerin değerlendirileceği bildirildi.

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