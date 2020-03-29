Siverek kırsalında aşırı yağış sele dönüştü

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Şanlıurfa’nın Siverek ilçe kırsalında aşırı yağış sele neden oldu.

Şanlıurfa’da bir haftadır etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok bölgede ekili araziler su altında kalırken, sel yüzünden birçok kırsal mahallede bağlantı yolları kesildi. Özelikle kırsal alanlarda etkisini gösteren sağanak yağış sonrası, Siverek ilçesine bağlı kırsal Üçkuyu Mahallesi’nde birçok ekili arazi ile köy yolu su altında kaldı. Köy yolu üzerinde oluşan sel sularına kapılan bir genç de arkadaşların tarafından kurtarıldı. Kentte yağışların devam edeceği ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.