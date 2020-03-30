Birecik’te tarihi eser silah ve mühimmat ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Birecik’te tarihi eser silah ve mühimmat ele geçirildi

İHA

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda tarihi eser, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Birecik’te tarihi eser silah ve mühimmat ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda tarihi eser, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah, mühimmat ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan toprak küp, ruhsatsız tabanca, 39 mermi, 2 dürbün ile bir bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan K.Ş. işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Viranşehir’de jandarma ve polis vatandaşları anonslarla ikaz ediyor
YEREL HABERLER Viranşehir’de jandarma ve polis vatandaşları ...
Siverek kırsalında aşırı yağış sele dönüştü
YEREL HABERLER Siverek kırsalında aşırı yağış sele dönüştü
(Görüntülü) Şanlıurfa'da sokaklar dezenfekte edildi, araçlar denetlendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şanlıurfa'da sokaklar dezenfekte edildi, ...
Meyve sebze haline köpüklü dezenfekte
YEREL HABERLER Meyve sebze haline köpüklü dezenfekte
Şanlıurfa´da sokaklar dezenfekte edildi, araçlar denetlendi
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da sokaklar dezenfekte edildi, araçlar ...
Boş kalan Balıklıgöl havadan görüntülendi Şanlıurfa'da vatandaşlar "evde kal" çağrısına uydu
YEREL HABERLER Boş kalan Balıklıgöl havadan ...
Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan 327 vatandaşa hizmet
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan 327 vatandaşa hizmet
Şanlıurfa’da vatandaşlara evde kalma çağrısı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da vatandaşlara evde kalma çağrısı
Şanlıurfa’da hafta sonu gıda ve hijyen denetimi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da hafta sonu gıda ve hijyen denetimi
Eyyübiye’de esnafa maske ve eldiven dağıtıldı
YEREL HABERLER Eyyübiye’de esnafa maske ve eldiven dağıtıldı
Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri açıklaması
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri açıklaması
Başkan Kuş bir aylık maaşını bağışladı
YEREL HABERLER Başkan Kuş bir aylık maaşını bağışladı
Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri görüşüldü
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri görüşüldü
Şanlıurfa’da tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da tır devrildi: 1 yaralı
Haliliye'de temizlik personellerine vefa ikramiyesi
YEREL HABERLER Haliliye'de temizlik personellerine vefa ikramiyesi
Koordinasyon kurulu telekonferansla toplandı
YEREL HABERLER Koordinasyon kurulu telekonferansla toplandı
Eyyübiye’de temizlik seferberliği
YEREL HABERLER Eyyübiye’de temizlik seferberliği
(Görüntülü) Sağlıkçıların el dezenfektanı hastane eczanesinde üretiliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sağlıkçıların el dezenfektanı hastane ...
Şanlıurfa’da ’evde kal' çağrısına uyulmadı Şanlıurfalılar korona virüs tedbirlerine uymuyor Vatandaşlar korona virüs tedbirlerine uymayarak sokaklara akın etti
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da ’evde kal' çağrısına ...
Sağlıkçıların el dezenfektanı hastane eczanesinde üretiliyor
YEREL HABERLER Sağlıkçıların el dezenfektanı hastane eczanesinde ...
(Özel) Öğretmenlerden sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper
YEREL HABERLER (Özel) Öğretmenlerden sağlık çalışanları için yüz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X