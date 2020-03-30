Şanlıurfa'da tarihi eser ve silah ele geçirildi

Yüksek ateş nedir ve neden olur?

Altın fiyatları ne kadar?

ABD, İtalya ve Çin'i geçti! Ölü sayısı pik yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen jandarma; tarihi eser, silah ve mühimmat ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah, mühimmat ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Birecik´te bir eve operasyon düzenledi. Ekipler evde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıyan toprak küp, 1 ruhsatsız tabanca, 39 mermi, 2 dürbün ele geçirdi. Suç unsurlarına el koyan jandarma, ev sahibi olan şüpheli K.Ş.'yi sorgulamak üzere gözaltına aldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-03-30 13:06:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.