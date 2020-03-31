Kaçak 18 tabancayı stepne lastiğine gizledi

Muafiyet ne demek? Muafiyet nasıl yazılır?

Altın fiyatları ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda stepne lastiğine gizlenmiş 18 tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürüttüğü silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında merkez Haliliye ilçesinde bir hafif ticari araçta arama yaptı. Aramada aracın stepne lastiği içerisine gizlenmiş 18 adet tabanca şarjörleriyle birlikte ele geçirildi. Gözaltına alınan aracın sahibi S.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.