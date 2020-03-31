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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) -ŞANLIURFA´da, jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda, arama yapılan hafif ticari aracın stepnesinde, 18 tabanca ele geçirildi. Gözaltına sürücü, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliliye ilçesinde yol kontrolü yaptı. Şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta arama yapıldı. Aracın stepnesinde (yedek lastik) 18 tabanca, şarjörleri ile birlikte ele geçirildi.

Silahlara el konulurken, sürücü S.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından S.D., sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2020-03-31 11:22:38



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