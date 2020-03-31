Karaköprü köpüklü su ile yıkanıyor

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Tüm Dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne (Covid19) karşı Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesine bağlı ekipler, ilçeyi köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde; parklar, pazar yerleri, duraklar ve caddeleri köpüklü suyla yıkayarak dezenfekte ediyor. Salgının Türkiye'de görülme başladığı andan itibaren gecesini gündüzüne katan ekipler, dezenfekte yapılmadık yer bırakmayarak vatandaştan gelen taleplerede yetişmeye çalışıyor.

Vatandaşların sıklıkla kullandığı yerlerde hummalı çalışma yürüten temizlik işleri ekipleri, tedbiri elden bırakmayarak oluşacak tehlikelerin önüne geçmeyi amaçlıyor.

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