Yalçınkaya’dan “Milli Dayanışma” kampanyasına destek

Altın fiyatları ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Milli Dayanışma" kampanyasına destek verdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ulusa Sesleniş konuşmasında açıkladığı “Milli Dayanışma” kampanyasına Başkan Mehmet Yalçınkaya, sessiz kalmadı. Yalçınkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kampanyaya destek verdiğini açıkladı. Yalçınkaya açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma" kampanyası üzerine ben de maaşımı bağışlıyorum” ifadelerini kullandı.

Korona virüs ile mücadele konusunda merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadıklarını da hatırlatan Mehmet Yalçınkaya, vatandaşlara “Evde Kal” çağrısını da yineledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.