Eyyübiye’de korona virüsü mücadelesi

Eyyübiye’de korona virüs tehdidine karşı temizlik çalışmaları devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen korona virüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaş sağlığını ön plana çıkaran ve bu doğrultuda temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren belediye cadde ve sokakları köşe bucak temizliyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçede temizlik seferberliği yapan ekipler, ana caddeler başta olmak üzere ara sokaklar ile park bahçe, okul, ibadet yerleri ile vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanları temizledi.

Korona virüse karşı ilçede yapılan çalışmalardan dolayı vatandaşlar belediye ekiplerine teşekkür etti.

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