Ceylanpınar’da kasap ve fırınlara sıkı denetim

Korona virüs salgın riski nedeniyle periyodik gıda denetim işlemlerine ilave hijyen şartlarını ve sosyal mesafe kurallarını da ekleyen kontrol kurulları, gıda ile yakın temasta bulunan işletmelerdeki denetlemelerini aralıksız sürdürüyor.

Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde oluşturulan Koordinasyon Kurulu, Danışma Kurulu ve Uygulama Takip Kurulları, İl Hıfzısıhha Kurulunda alınan tedbir kararlarının sahadaki uygulamasını büyük bir hassasiyetle takip ederken, tüm ilçelerde Kaymakamlıklar koordinesinde oluşturulan operasyon ve çalışma grupları da faaliyetlerini günlük olarak Uygulama Takip Kuruluna bildiriyor. Şanlıurfa’daki tüm ilçelerde denetim faaliyetlerine hız veren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Denetleme ekipleri, hijyen şartlarına uymayan işletmelere kanuni işlem uyguluyor.

Ceylanpınar ilçesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, ilçe genelinde 11 kasap ve 7 fırında yaptığı denetimlerde hijyen şartları, çalışanların bone, maske, eldiven, önlük kullanması gibi hususları inceledi. Gıda ile yakın temasta bulunan çalışanlara broşürler dağıtan ekipler, kişisel hijyen kuralların yanında işletmelerinin kapı kollarının, terazilerinin, iş aletleri ve makinalarının sıklıkla sabunlu su veya dezenfektanlı su ile yıkanması konusunda bilgiler verdi. Önceki denetimlerde yapılan uyarıların uygulanıp uygulanmadığını da denetleyen ekipler, ilçedeki bir fırına tespit edilen fiziki eksikliklerin giderilmesi için dört gün süre verdi.

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