(Görüntülü) Birecik?te öğretmenler maske üretiyor

Altın fiyatları ne kadar?

"Bazı şeyler asla değişmez"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde halk eğitimi merkezinde, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için maske üretimine başlandı.

Birecik Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çalışan 22 usta öğretici, koronavirüse karşı ilçede görev yapan sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri için günde bin maske üretimine başladı. Her gün düzenli olarak dezenfekte edilen atölyeye gelen usta öğreticiler, Sağlık Bakanlığı'nın standartlarına uygun maske üretmek amacıyla dikiş makinalarının başına geçiyor. Merkez Müdürü Müslüm Şahin, Birecik?te salgınının hemen ardından maske üretimine yönelik altyapı çalışmalarını hızlıca tamamlayarak atölyelerinde günlük bin maske ürettiklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa

2020-03-31 16:58:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.