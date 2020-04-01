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Korona virüsü temizlik ürünlerinin satışını artırdı

İHA

Korona virüsü temizlik ürünlerinin satışını artırdı

Dünyayı endişeye sürükleyen korona virüsü nedeniyle hijyen ürünleri sabun, mendil, peçete, kağıt havlu ve maske çeşitleri Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yok satıyor.
Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve ölümlere neden olan Korona virüs, temizlik ürünlerine rağbeti arttırıyor. Şu sıralar sabun, şampuan, deterjan, krem, kolonya ve deodorant talebinde patlama yaşanıyor. Korona virüsün sıvı sabun, ıslak mendil ile krem tüketimini katlandığına işaret eden temizlik ürünleri satıcısı Mehdi Ahmet Güven "Salgına karşı tedbirleri arasında ilk sırada yer alan hijyen konusunun herkesin gündemine girdiğini, buna bağlı olarak ilçe halkı temizlik ve hijyen ürünlerine yoğun rağbet gösteriyor” dedi.

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