(Görüntülü) Siverek?te, düzenli ders çalışan öğrenciler ödüllendirildi

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ŞANLIURFA?nın Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü EBA sistemi üzerinden derslerini düzenli takip eden ve sosyal medyadan fotoğraf gönderen öğrencileri ödüllendirdi.

Koronavirüs salgınının yayılmaması amacıyla milli eğitim bakanlığı tarafından yurt genelinde eğitim-öğretime ara verilerek, uzaktan eğitim sistemine geçilmesiyle birlikte öğrenciler eğitimlerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden devam ediyor, Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencileri uzaktan eğitime teşvik amacıyla hediye yollama uygulamasına başladı. Okul müdürlükleri aracılığıyla öğrencilerin ders takiplerini inceleyen milli eğitim müdürlüğü çeşitli hediyeleri kendi elleriyle paketleyip, dezenfekte ettikten sonra derslerini çalışan öğrencileri ziyaret ederek verdi. Uygulamadan memnun kalan öğrenciler, karşılarında müdürlerini ve hediyeleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa

2020-04-01 13:53:35



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