Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı

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Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, husumetli iki aile arasında çıkan tüfekbıçaktaş ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Birbirlerine pompalı tüfek, bıçak, taş ve sopalarla saldıran iki grubu görenler polise haber verdi. İhbarla olay yerine sevk edilen polislerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Kavgada, yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karışan 3 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAKÖmer ŞULUL

2020-04-01 20:25:07



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