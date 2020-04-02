Meydanda kadını silahla vurup yaraladı

Şanlıurfa’da bir şahıs yabancı uyruklu bir kadını meydanda silahla vurarak yaraladı.



Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Abdurrahman E. isimli şahıs, Rabia Meydanı'nda Ruba S. İsimli yabancı uyruklu kadını silahla vurarak yaraladı. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına alırken yaralı kadın ise olayın yaşandığı meydanın hemen yanındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kadının zanlının dini nikahlı eşi olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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